Помогите пж!!!!!! Глаголы в скобках запиши в форме наст, или буд. вр. 3го л. ед.ч. Над ни??и укажи спряжение. Подчеркни жёлтым карандашом безударные личные окончания, синим-ударные. (Виться)_______ речка небольшая, средь поле...

Русский язык

Помогите пж!!!!!! Глаголы в скобках запиши в форме наст, или буд. вр. 3го л. ед.ч. Над ни??и укажи спряжение. Подчеркни жёлтым карандашом безударные личные окончания, синим-ударные. (Виться)_______ речка небольшая, средь полей и рощ петляя. То на солнышке (сверкнуть)________, то в лесную глушь (свернуть)__________. (Литься)___________ чистая водица, (голубеть)________, (серебриться)_____________, то (грохотать) ______, то (журчать)_____________, то (хохотать)___________, то (ворчать) ______________.

Автор: Гость