Помогите пж!!!!!! Глаголы в скобках запиши в форме наст, или буд. вр. 3го л. ед.ч. Над ни??и укажи спряжение. Подчеркни жёлтым карандашом безударные личные окончания, синим-ударные. (Виться)_______ речка небольшая, средь поле...
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Помогите пж!!!!!! Глаголы в скобках запиши в форме наст, или буд. вр. 3го л. ед.ч. Над ни??и укажи спряжение. Подчеркни жёлтым карандашом безударные личные окончания, синим-ударные. (Виться)_______ речка небольшая, средь полей и рощ петляя. То на солнышке (сверкнуть)________, то в лесную глушь (свернуть)__________. (Литься)___________ чистая водица, (голубеть)________, (серебриться)_____________, то (грохотать) ______, то (журчать)_____________, то (хохотать)___________, то (ворчать) ______________.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Виться)_Вьётся(2спр.СИН.) речка небольшая, средь полей и рощ петляя. То на солнышке (сверкнуть)_сверкнёт(1спр.СИН.), то в лесную глушь (свернуть)свернёт(2спр.Син). (Литься) льётся(1спр.СИН.) чистая водица, (голубеть) голубеет(1спр.ЖЁЛТ.), (серебриться) серебриться(2спр.СИН.), то (грохотать) грохочет(1спр.ЖЁЛТ), то (журчать)жутчит(1спр.СИН), то (хохотать)хохочет(1спр.ЖЁЛТ), то (ворчать) ворчит(1спр.СИН).
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