Рідний,природа,Беренти,край Скласти з поданими словами речення:Розповідне,Неокличне,Спонукальне,Окличне

Гость: Гость:

1.Батьки з дитинства нас вчать,що природу потрібно берегти. 3. Бережіть свій рідний край та його природу. 4. Берегти природу нашого краю,ми зобов"язані! 2.Коли людина берегтиме свій край та природу,вона покаже свою повагу до Матінки Природи.