А:(8+5х)=при а=108 найдите корень
Математика
А:(8+5х)=при а=108 найдите корень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это же легко))) 1) 108:(8+5х)=6 8+5х=108:6 8+5х=18 5х=18-8 5х=10 Х=10:5 Х=2 2) 18×(40-7x)=90 40-7х=90:18 40-7х=5 7х=40-5 7х=35 Х=35:7 Х=5 3)(3х+58):14=5 3х+58=14×5 3х+58=70 3х=70-58 3х= 12 Х=12:3 Х=4
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