Закодированная инфлрмация представленная на том или ином носителе-это а)данные б)объекты в)предметы г)все ответы верны

Информатика
Закодированная инфлрмация представленная на том или ином носителе-это а)данные б)объекты в)предметы г)все ответы верны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ А) т к данные -это как раз таки закодированная информация на том или ином носителе
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