Помогите упр 153 пожалйуста

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Помогите упр 153 пожалйуста
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Автор: Гость
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Гость:
Моё предрасположение можно подставить слово...как вкопанная 
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