Помогите пожалуйста с биологией срочнооооо

Биология
Помогите пожалуйста с биологией срочнооооо
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Автор: Гость
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Гость:
Второе предложение точно неправильное.
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215 216 пожалуйста Очень надо,срочно
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