Какие утверждения верны? 1) Отношение площадей подобных треугольников равно коэффициенту подобия. 2) Вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности, прямой. 3) Если три угла одного треугольника равны соответственно трём у...
Геометрия
Какие утверждения верны? 1) Отношение площадей подобных треугольников равно коэффициенту подобия. 2) Вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности, прямой. 3) Если три угла одного треугольника равны соответственно трём углам другого треугольника, то такие треугольники равны.
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Верно утверждение номер 2
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