Решение уравнения 871-(x+157)=385

Математика
Решение уравнения 871-(x+157)=385
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
871-(х+157)=385 х+157=871-385 х+157=486 х=486-157 х=329 Ответ х=329
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