Можете 1 и 2 подсказать
Геометрия
Можете 1 и 2 подсказать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. АОС=АОВ+СОВ=45+21=76° 2. FDK=EDK=21°
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