Пластмассы относятся к: искусственные органические соединения синтетические органические соединения природные органические соединения натуральные органические соединения

Химия
Пластмассы относятся к: искусственные органические соединения синтетические органические соединения природные органические соединения натуральные органические соединения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синтетические органические соединение
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