Мальчики играли в шахматы 1 по созданию у них 30 минут а вторую они затратили на 10 минут меньше Сколько времени затратил 2 факты Измени вопрос так чтобы задача нельзя было решить против действий

Математика

Мальчики играли в шахматы 1 по созданию у них 30 минут а вторую они затратили на 10 минут меньше Сколько времени затратил 2 факты Измени вопрос так чтобы задача нельзя было решить против действий

Автор: Гость