Мальчики играли в шахматы 1 по созданию у них 30 минут а вторую они затратили на 10 минут меньше Сколько времени затратил 2 факты Измени вопрос так чтобы задача нельзя было решить против действий
Математика
Мальчики играли в шахматы 1 по созданию у них 30 минут а вторую они затратили на 10 минут меньше Сколько времени затратил 2 факты Измени вопрос так чтобы задача нельзя было решить против действий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30-10=20.20+30=50.Ответ.2пар.20мин.всего 50мин
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