100 БАЛЛОВ!! На первой половине маршрута автобус двигался со скоростью, в k = 4 раза большей, чем на второй. Средняя скорость движения автобуса на всём маршруте = 32 км/ч. Определите скорость движения автобуса на каждой полов...

Физика

100 БАЛЛОВ!! На первой половине маршрута автобус двигался со скоростью, в k = 4 раза большей, чем на второй. Средняя скорость движения автобуса на всём маршруте = 32 км/ч. Определите скорость движения автобуса на каждой половине маршрута.

Автор: Гость