100 БАЛЛОВ!! На первой половине маршрута автобус двигался со скоростью, в k = 4 раза большей, чем на второй. Средняя скорость движения автобуса на всём маршруте = 32 км/ч. Определите скорость движения автобуса на каждой полов...
Физика
100 БАЛЛОВ!! На первой половине маршрута автобус двигался со скоростью, в k = 4 раза большей, чем на второй. Средняя скорость движения автобуса на всём маршруте = 32 км/ч. Определите скорость движения автобуса на каждой половине маршрута.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S1=S/2 S2=S/2 V2=V V1=4*V t1=S1/V1=S/2:(4V) = S/V * 1/8 t2=S2/V2=S/2:(V) = S/V * 1/2 Vcр = S/t = S/(t1+t2)=S/(S/V * 1/8+S/V * 1/2)=V/( 1/8+1/2)=V*8/5 V = V cp * 5/8 = 32*5/8 = 20 км/час V1=4*V = 4*20=80 км/час- скорость на 1 участке V2=V=20 км/час- скорость на 2 участке
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