У прямокутному трикутнику один з катетів дорівнює 4 дм а гіпотенуза -5 дм .Знайдіть площу трикутника

Математика

У прямокутному трикутнику один з катетів дорівнює 4 дм а гіпотенуза -5 дм .Знайдіть площу трикутника

Автор: Гость