У прямокутному трикутнику один з катетів дорівнює 4 дм а гіпотенуза -5 дм .Знайдіть площу трикутника
Математика
У прямокутному трикутнику один з катетів дорівнює 4 дм а гіпотенуза -5 дм .Знайдіть площу трикутника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора найдем второй катет треугольника √5²-4²=√25-16=√9=3 дм площадь прямоугольного треугольника равна полупроизведению катетов S=1/2*4*3=6 дм²
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