Пожалуйста напишите !!!!!!!!!!!! особенности строение и функции поджелудочной железы !!!!!!!
Биология
Пожалуйста напишите !!!!!!!!!!!! особенности строение и функции поджелудочной железы !!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Функции: 1) Пищеварительная. Выработка поджелудочного сока, содержащего ферменты, расширяющие белки и углеводы. 2) Выработка гормона инсулин, регулирующий уровень сахара в крови. Строение : 1) Головка 2)Тело поджелудочкой железы 3) Проток поджелудочкой железы 4) Хвост поджелудочкой железы 5) Главные и добавочные пророки 6) Малый и большой сосочки двенадцатиперстной кишки с выводными отверстиями протоков поджелудочкой железы
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