Запечатанная бутылка заполнена неизвестной жидкостью. Может ли неизвестнаяжидкость быть эфиром, если масса бутылки с жидкостью 0,9 кг, масса такой же бутылки,заполненной водой, 1 кг, а масса пустой бутылки 0,5 кг?(эфир-3340 кг; )

Гость: Гость:

1. Масса бутылки с водой 1 кг 2. Масса воды в бутылке: 1 кг - 0.5 кг (масса пустой бутылки) 3. Объем воды в бутылке: V=m/p = 0.5/1000 = 0.0005 мˆ3 4. Объем неизвестной жидкости равен объему воды, так как бутылка одинаковая. 5. Тогда масса эфира: m= p*V=3340 * 0.0005 = 1.52 кг 6. Масса бутылки с неизвестной жидкостью: 1.52 + 0.5 = 2.02 кг Значит, неизвестная жидкость не может быть эфиром, так как масса бутылки с эфиром равна 2.02 кг, а масса бутылки с неизвестной жидкостью равна 0.9 кг.