Когда вы бываете дома в пятницу? можно перевод на английский язык
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Когда вы бываете дома в пятницу? можно перевод на английский язык
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
When do you come home on Friday? эм...можно было в переводчике посмотреть...
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