Автомобиль равномерно движется со скоростью 108 км/ч . за какое время он пройдет путь 200м ?

Физика
Автомобиль равномерно движется со скоростью 108 км/ч . за какое время он пройдет путь 200м ?
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Автор: Гость
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Гость:
За 1 час и 20 минут может быть надо проверить
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