Автомобиль равномерно движется со скоростью 108 км/ч . за какое время он пройдет путь 200м ?
Физика
Автомобиль равномерно движется со скоростью 108 км/ч . за какое время он пройдет путь 200м ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 1 час и 20 минут может быть надо проверить
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