ЗА 30 сек поезд прошел путь 600м. Вычислите его скорость в км/ч.
Физика
ЗА 30 сек поезд прошел путь 600м. Вычислите его скорость в км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=600/30=20 м/с v (км/ч)=20*3600/1000
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