Исправьте ошибки 1кг 70 г = 1,7кг 82дм=0,82м 9км 50 м =9,5 км

Алгебра
Исправьте ошибки 1кг 70 г = 1,7кг 82дм=0,82м 9км 50 м =9,5 км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
82 дм. = 8,2 м. Остальное правильно.
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