Будь ласка терміново розв'яжіть завдання

Алгебра
Будь ласка терміново розв'яжіть завдання
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Гость:
Слава украине. Героям слава
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