Помогите решить задачу (можно на листочке с рисунком) Груз массой 25 кг равноускоренно поднимают с помощью верёвки вертикально вверх в течение 10 с на высоту 5 м. Определить силу натяжения верёвки.
Физика
Помогите решить задачу (можно на листочке с рисунком) Груз массой 25 кг равноускоренно поднимают с помощью верёвки вертикально вверх в течение 10 с на высоту 5 м. Определить силу натяжения верёвки.
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1) 10:5=2 2)2+25=27 Ответ:27
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