Помогите решить задачу (можно на листочке с рисунком) Груз массой 25 кг равноускоренно поднимают с помощью верёвки вертикально вверх в течение 10 с на высоту 5 м. Определить силу натяжения верёвки.

Физика

Помогите решить задачу (можно на листочке с рисунком) Груз массой 25 кг равноускоренно поднимают с помощью верёвки вертикально вверх в течение 10 с на высоту 5 м. Определить силу натяжения верёвки.

Автор: Гость