Кристина написала двузначное число а затем перевернула лист бумаги так чтобы Ниж??яя и Верхняя половина листа поменялись местами при этом оказалось что число не изменилось какое число могла написать писать Кристина

Математика

Кристина написала двузначное число а затем перевернула лист бумаги так чтобы Ниж??яя и Верхняя половина листа поменялись местами при этом оказалось что число не изменилось какое число могла написать писать Кристина

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