Кристина написала двузначное число а затем перевернула лист бумаги так чтобы Ниж??яя и Верхняя половина листа поменялись местами при этом оказалось что число не изменилось какое число могла написать писать Кристина
Математика
Кристина написала двузначное число а затем перевернула лист бумаги так чтобы Ниж??яя и Верхняя половина листа поменялись местами при этом оказалось что число не изменилось какое число могла написать писать Кристина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При правильном написании это только 88, но возможен и ответ 11, если она пишет единицы как палочки
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