Помогите пожалуйста плиз умоляю
Математика
Помогите пожалуйста плиз умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
82:6=13(4) 82-4=78 78:13=6 и так далее 68:7=9(5) 68-5=63 63:7=9 91:15=90(1) 98:19=5(3) 93:14=6(9) 85:12=7(1) 64:20=3(4) 110:9=12(2) 93:12=7(9) 89:18=4(17) 100:23=4(8) 103:13=7(12) 95:16=5(15) 88:14=6(4) 97:20=4(17)
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