Определить возможные злементы (X,Y,Z), соединения которых участвуют в схемах превра??ений: а) XO3+H2O → H2XO4 б) Y2O3 + HCl → YCl3 + H2O в) Z2O7 + NaOH → NaZO4 + H2O а) если зашифрованы p-элементы. б) если зашифрованы d- элементы.
Химия
Определить возможные злементы (X,Y,Z), соединения которых участвуют в схемах превра??ений: а) XO3+H2O → H2XO4 б) Y2O3 + HCl → YCl3 + H2O в) Z2O7 + NaOH → NaZO4 + H2O а) если зашифрованы p-элементы. б) если зашифрованы d- элементы.
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XO3+H2O → H2XO4 x=S y=Fe z=Mn
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