Лиска, лисонька, лиса!Ты в каких живешь лесах?Лисий хвост замел следы.Где лисичка? ??идел ты? найдите родственные слова, обозначьте в них общую часть знаком

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Лиска, лисонька, лиса!Ты в каких живешь лесах?Лисий хвост замел следы.Где лисичка? ??идел ты? найдите родственные слова, обозначьте в них общую часть знаком

Автор: Гость