Лиска, лисонька, лиса!Ты в каких живешь лесах?Лисий хвост замел следы.Где лисичка? ??идел ты? найдите родственные слова, обозначьте в них общую часть знаком
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Лиска, лисонька, лиса!Ты в каких живешь лесах?Лисий хвост замел следы.Где лисичка? ??идел ты? найдите родственные слова, обозначьте в них общую часть знаком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лиска, лисонька, лиса, лисий, лисичка. Корень лис.
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