Hello! My naim is Polly Scot
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Hello! My naim is Polly Scot
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если переводить: Привет! Меня зовут (моё имя) ПОЛЛИ СКОТ
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