Почему слово "овладевшЕй ими" пишется через букву Е?
Русский язык
Почему слово "овладевшЕй ими" пишется через букву Е?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому на вопрос какой? может быть окончание ой ибо ей т.к причастие склоняется так же,как и определяется окончание у прилагательного
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