ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!ПРОШУ!!! ТОЛЬКО 1 И 2 !!!!!

Гость: Гость:

324/576(сокращаем на 9)=36/64(на 2)=18/32(на 2)=9/16 72*16*25*13 /39*75*40*28=4*4*1*1 / 3*3*10*1=2*4*1*1 / 3*3*5*1=8/45 смотри 1)72 и 28 сокращаем на 4 остается 4 и 7 16 и 40 сокращаем на 4 остается 4 и 10 25и 75 сокращаем на 3 остается 1 и 3 13 и 39 сокращаем на 3 остается 2)4 и 10 сокращаем на 2 остается 2 и 5