215 216 пожалуйста Очень надо,срочно
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215 216 пожалуйста Очень надо,срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Бегом-бег,шиповник-шип,вредитель-вред,седой-сед,одинарный-один,тростинка-трост,светлеет-свет,и не знаю можно ли слово принесу-нес. 2)и остальные.
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