За искусственное повышение цен на хлеб директора магазина народный суд приговорил к расстрелу. С учетом норм уголовного кодекса 1922 года правомерно ли была вынесена уголовная санкция?

История

За искусственное повышение цен на хлеб директора магазина народный суд приговорил к расстрелу. С учетом норм уголовного кодекса 1922 года правомерно ли была вынесена уголовная санкция?

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