За искусственное повышение цен на хлеб директора магазина народный суд приговорил к расстрелу. С учетом норм уголовного кодекса 1922 года правомерно ли была вынесена уголовная санкция?
История
За искусственное повышение цен на хлеб директора магазина народный суд приговорил к расстрелу. С учетом норм уголовного кодекса 1922 года правомерно ли была вынесена уголовная санкция?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да правномерно так-как в те времена,цена была единой и это было воровством
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