План про Митрофанаlt;br /gt;помогите плз!!!!lt;br /gt;1) Вступление( проблема воспитания и обрзования образованияlt;br /gt;2) Основная часть а) отношение к родителям б) отношение к учебе в) черты характера г) время предположени...
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План про Митрофанаlt;br /gt;помогите плз!!!!lt;br /gt;1) Вступление( проблема воспитания и обрзования образованияlt;br /gt;2) Основная часть а) отношение к родителям б) отношение к учебе в) черты характера г) время предположения д) отношение к женидьбе3) вывод ( мое отношение к Митрофану. нравится или не нравится/gt;заранее спасибо.!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Денис Фонвизин написал комедию «Недоросль» в 18 веке. В ту эпоху в России действовал указ Петра I, предписывающий, что юношам до 21 года без образования было запрещено вступать на военную и государственную службу, а также жениться. Молодые люди до этого возраста в данном документе назывались «недорослями» — это определение и легло в основу названия пьесы. В произведении главным героем является Митрофанушка-недоросль. Фонвизин изобразил его как глупого, жестокого, жадного и ленивого юношу 16 лет, который ведет себя как маленький ребенок, не желает учиться и капризничает. Митрофан является отрицательным персонажем и самым смешным героем комедии – его несуразные высказывания глупость и невежество вызывают смех не только у читателей и зрителей, но и у других героев пьесы. Персонаж играет важную роль в идейном замысле пьесы, поэтому образ Митрофана-Недоросли требует подробного анализа.
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