Анализировать стих "Туча". А.С.Пушкин

Литература
Анализировать стих "Туча". А.С.Пушкин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Навернякака у пушкина было плохое настроение когда он писал этот стих возможно он чувствовал себя такой тачей вообще этот стих очень хороший в какой то степени поучительный и добрый 
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