Какое влияние природные условия аравийского полуострова оказали на деятельность и быт населени
История
Какое влияние природные условия аравийского полуострова оказали на деятельность и быт населени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Острый вред и плохое влияние
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