плюси і мінуси навчання за кордоном на англійській

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Плюсы -Престижный диплом и блестящие перспективы. Человек, прошедший обучение в зарубежном вузе, может смело рассчитывать на получение должности в крупной и влиятельной компании. Вчерашний студент сможет устроиться на работу не только в российскую, но и зарубежную организацию. Престижный диплом открывает широкие возможности для стремительного карьерного роста; Современная система обучения. Зарубежное обучение направленно в большей степени на практическую подготовку учеников. Человек, имеющий диплом зарубежного вуза, знает не только теоретические основы своей специальности, но и владеет всеми навыками для успешной работы. Кроме того, студенты иностранного вуза имеют возможность прохождения практики в лучших компаниях страны. Зарубежный вуз позволяет учащимся принимать непосредственное участие в научно-исследовательских проектах. В дополнение к этому, студент может совершенствовать свои познания при помощи обширных фонотек, библиотек, лучших научных баз и современных лабораторий; Отношение к студентам. Основная цель иностранных преподавателей – не примитивное «вбивание» в голову студента всей необходимой информации, но обучение с учетом всех возможностей и способностей учащегося. Преподаватели зарубежных вузов помогают своим студентам обнаружить в себе потенциальные задатки и таланты, что позитивно влияет как на дальнейшую жизнь, так и на карьеру человека. Кроме того, студент может рассчитывать на уважительное отношение к себе. Преподаватель не ставит себя выше ученика, он относиться к нему как к равноправному партнеру; Более полная подготовка по некоторым специальностям. Экономика, маркетинг, реклама – все эти направления вдвойне выгодно изучать на западе, так как российское образование здесь только набирает опыт. Российские университеты, в отличие от западных, не могут дать полноценную подготовку по новым или стремительно реформирующимся отраслям; Безупречное владение иностранным языком. Как известно, знание иностранного языка в значительно ускоряет взлет по карьерной лестнице. Человек, учащийся в зарубежном вузе, находится в постоянном взаимодействии со студентами и преподавателями, а потому ежедневно улучшает владение иностранным языком. В итоге, бывший студент знает иностранный язык в совершенстве, что котируется в российских престижных компаниях, и является обязательным при трудоустройстве в зарубежную организацию. Минусы - ]Большие денежные затраты. Финансовый вопрос будет стоять перед студентом и его родителями вне зависимости от того, оплачивается ли обучение или же оно бесплатно. Если человек проходит обучение на бюджетной основе, платить придется за проживание, одежду, еду, бытовые принадлежности. Также необходимо не забывать и про траты на дополнительную литературу, обязательные курсы, канцелярские принадлежности; Необходимость хорошего владения иностранным языком. В зарубежный вуз невозможно поступить без длительной предварительной подготовки. Будущий студент должен отлично владеть как разговорным, так и литературным иностранным языком. Стоит помнить, что в ряде стран, для поступления в вуз, необходимо предоставить сертификат, свидетельствующий о знании иностранного языка;Трудности совмещения работы и учебы. Многие российские студенты, поступившие в зарубежный вуз, вынуждены не только учиться, но и работать. Если человек не знает иностранный язык в совершенстве, он может претендовать, в большинстве случаев, только на низкооплачиваемую должность (официант, продавец, уборщик). В подведение итогов можно сказать, что обучение за рубежом является лучшим вариантом только в том случае, когда студент прошел определенную подготовку (в частности, это касается владения иностранным языком), располагает финансовыми средствами и готов ко всем трудностям, с которыми он может столкнуться в другой стране. При иных обстоятельствах, учеба в иностранных учебных заведениях может обернуться настоящим кошмаром, как для студентов, так и для их родителей.