Нужна помощь!!!!!!! Мальчик бросает мяч по углом 45 градусов к горизонту в вертикаль??ую стенку, расположенную от него на расстоянии 6 метров.ПЕРЕД БРОСКОМ МЯЧ НАХОДИТСЯ В РУКАХ У МАЛЬЧИКА НА ВЫСОТЕ 1,5 метров. Определите нача...

Физика

Нужна помощь!!!!!!! Мальчик бросает мяч по углом 45 градусов к горизонту в вертикаль??ую стенку, расположенную от него на расстоянии 6 метров.ПЕРЕД БРОСКОМ МЯЧ НАХОДИТСЯ В РУКАХ У МАЛЬЧИКА НА ВЫСОТЕ 1,5 метров. Определите начальную скорость мяча, если, ударившись о стенку и отскочив от неё, он упал к ногам мальчика. Удар считается абсолютно упругим. Ответ: 10 м/с

Автор: Гость