Нужна помощь!!!!!!! Мальчик бросает мяч по углом 45 градусов к горизонту в вертикаль??ую стенку, расположенную от него на расстоянии 6 метров.ПЕРЕД БРОСКОМ МЯЧ НАХОДИТСЯ В РУКАХ У МАЛЬЧИКА НА ВЫСОТЕ 1,5 метров. Определите нача...

Физика
Нужна помощь!!!!!!! Мальчик бросает мяч по углом 45 градусов к горизонту в вертикаль??ую стенку, расположенную от него на расстоянии 6 метров.ПЕРЕД БРОСКОМ МЯЧ НАХОДИТСЯ В РУКАХ У МАЛЬЧИКА НА ВЫСОТЕ 1,5 метров. Определите начальную скорость мяча, если, ударившись о стенку и отскочив от неё, он упал к ногам мальчика. Удар считается абсолютно упругим. Ответ: 10 м/с
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Гость:
У меня все совпало как у тебя ответ: 10м/с
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