Люди добрые, нужен этот пример. В интернете не могу найти.

Математика
Люди добрые, нужен этот пример. В интернете не могу найти.
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