99 баллов Расписать задачу

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В тр-ке АВС АЕ и СФ - медианы треугольника АВС. Поняв это, задача решается довольно просто, достаточно вспомнить тот факт, что медианы треугольника пересекаясь, делят его на шесть равновеликих треугольников. ΔСОЕ - один из них. Площадь тр-ка АВС: S(АВС)=S(АВСД)/2=1/2. S(СОЕ)=S(АВС)/6=1/12=0.08(3) - это ответ.