Срставь устно диалоги один из них запиши .дима ты читал рассказы драгунского

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Срставь устно диалоги один из них запиши .дима ты читал рассказы драгунского
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-привет, дима. -привет -что делал сегодня? -играл за телефоном -дим,а ты читал рассказы драгунского? -ой забыл спасибо, а то бы я забыл
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