США положение в климатических поясах и областях климата
География
США положение в климатических поясах и областях климата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большая часть страны находится в зоне умеренного климата, южнее начинается субтропическая, а затем и тропическая зоны. Великие равнины находятся под влиянием полупустынного климата, Калифорния – средиземноморского, а вот северные области Аляски – это полярная область
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