УголА=60°, АВ - биссектриса угла А, АВ=24 см. Найдите расстояние от точки В до сторон у??ла А.

Гость: Гость:

Начертим угол А=60°,.АВ делит угол А пополам, от сторон угла А проведем перпендикуляр к АВ, обозначим через точки Д и Е, по признаку равенства треугольников треугольники АВД и АВЕ равны, отсюда ВД=ВЕ, отсюда ВD=ABtg BD=24·tg30°. BD=24·\/3/3= 8\/3.