УголА=60°, АВ - биссектриса угла А, АВ=24 см. Найдите расстояние от точки В до сторон у??ла А.
Геометрия
УголА=60°, АВ - биссектриса угла А, АВ=24 см. Найдите расстояние от точки В до сторон у??ла А.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начертим угол А=60°,.АВ делит угол А пополам, от сторон угла А проведем перпендикуляр к АВ, обозначим через точки Д и Е, по признаку равенства треугольников треугольники АВД и АВЕ равны, отсюда ВД=ВЕ, отсюда ВD=ABtg BD=24·tg30°. BD=24·\/3/3= 8\/3.
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