УголА=60°, АВ - биссектриса угла А, АВ=24 см. Найдите расстояние от точки В до сторон у??ла А.

Геометрия
УголА=60°, АВ - биссектриса угла А, АВ=24 см. Найдите расстояние от точки В до сторон у??ла А.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начертим угол А=60°,.АВ делит угол А пополам, от сторон угла А проведем перпендикуляр к АВ, обозначим через точки Д и Е, по признаку равенства треугольников треугольники АВД и АВЕ равны, отсюда ВД=ВЕ, отсюда ВD=ABtg BD=24·tg30°. BD=24·\/3/3= 8\/3.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пожалуйста ереведите под буквой B
Ответить
Английский язык
Сочинение что из себя редставляет компьютер в моей жизни
Ответить
Алгебра
3x+4y=18 система 2x+y=7 Нужно решить !!!!!!
Ответить
Физика
Автомобиль движется по дороге со скоростью 60 км/ч, проехав по прямой 30 км,он повернул на 30 градусов и проехал еще 15км. какой путь проделал авто...
Ответить
Английский язык
Can you say more on these? 1)Some people think that shopping for clothes is an interesting pastime. 2)Clothes are very different. 3)We buy clothes ...
Ответить