Сочинение что из себя редставляет компьютер в моей жизни

Английский язык
Сочинение что из себя редставляет компьютер в моей жизни
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Автор: Гость
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Гость:
Всё и вся мне заменяет мой любимый компьютер
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