Придумайте и запишите предложения с однородными членами, соответствующие схемам. На тему: Весна.

Русский язык
Придумайте и запишите предложения с однородными членами, соответствующие схемам. На тему: Весна.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЩРаспустились почки на деревьях и первые цветы на лугах. Я и бегаю, и прыгаю во время весенних прогулок. Я сделала букет из ромашки, и ириса, и мать-и-мачехи. Я хочу прыгать на весенних полях и лугах.
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