Придумайте и запишите предложения с однородными членами, соответствующие схемам. На тему: Весна.

Гость: Гость:

ЩРаспустились почки на деревьях и первые цветы на лугах. Я и бегаю, и прыгаю во время весенних прогулок. Я сделала букет из ромашки, и ириса, и мать-и-мачехи. Я хочу прыгать на весенних полях и лугах.