Какую из своих сказок А.С.Пушкин закончил послоовицей сказка ложь,да в ней намёк д??брым молодцам урок.

Литература
Какую из своих сказок А.С.Пушкин закончил послоовицей сказка ложь,да в ней намёк д??брым молодцам урок.
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Гость:
Сказка о золотом петушке
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