Площадь прямоугольника 36 см2 , длина одной из его сторон равна 12 см.Найди периметр ??того прямоугольника

Математика

Площадь прямоугольника 36 см2 , длина одной из его сторон равна 12 см.Найди периметр ??того прямоугольника

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