Площадь прямоугольника 36 см2 , длина одной из его сторон равна 12 см.Найди периметр ??того прямоугольника

Математика
Площадь прямоугольника 36 см2 , длина одной из его сторон равна 12 см.Найди периметр ??того прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 36:12=3(см)-длина другой стороны 2) (12+3)*2=30(см)-периметр прямоугольника
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