Мне домой по математеке задали задачу помогите.Дляна прямоугольника 320 см,Ширина ?? 2 раза меньше.Надо найти пириметр прямоугольника и выразить в метрах и сантиметрах

Математика

Мне домой по математеке задали задачу помогите.Дляна прямоугольника 320 см,Ширина ?? 2 раза меньше.Надо найти пириметр прямоугольника и выразить в метрах и сантиметрах

Автор: Гость