Мне домой по математеке задали задачу помогите.Дляна прямоугольника 320 см,Ширина ?? 2 раза меньше.Надо найти пириметр прямоугольника и выразить в метрах и сантиметрах
Математика
Мне домой по математеке задали задачу помогите.Дляна прямоугольника 320 см,Ширина ?? 2 раза меньше.Надо найти пириметр прямоугольника и выразить в метрах и сантиметрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 320:2=160(см)-ширина 2) (320+160)*2=960см=9м60см - периметр прямоугольника
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