Мне домой по математеке задали задачу помогите.Дляна прямоугольника 320 см,Ширина ?? 2 раза меньше.Надо найти пириметр прямоугольника и выразить в метрах и сантиметрах

Математика
Мне домой по математеке задали задачу помогите.Дляна прямоугольника 320 см,Ширина ?? 2 раза меньше.Надо найти пириметр прямоугольника и выразить в метрах и сантиметрах
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 320:2=160(см)-ширина 2) (320+160)*2=960см=9м60см - периметр прямоугольника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Составь план М.Вайсман ШМЫГИМЫШЬ
Ответить
Алгебра
Арифметическая прогрессия задается формулой an=3n+5 найдите s8
Ответить
Алгебра
Решите 3(x+1)(x-1)=2(x-2)(x+2)+x2(во 2 степени)+2x
Ответить
Обществознание
Помогите 1. Инициативную хозяйственную деятельность человека, осуществляемую на свой риск в рамках закона, направленную на получение прибыли, наз...
Ответить
Математика
Упростить выражения: 1)5x-12x+3+6 2)4x+(2x-3y) 3)(5a-3b)-(a+2b) 4)9+5(x-1) 3)12x-6(3-2x)
Ответить