Упростить выражения: 1)5x-12x+3+6 2)4x+(2x-3y) 3)(5a-3b)-(a+2b) 4)9+5(x-1) 3)12x-6(3-2x)
Математика
Упростить выражения: 1)5x-12x+3+6 2)4x+(2x-3y) 3)(5a-3b)-(a+2b) 4)9+5(x-1) 3)12x-6(3-2x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5х-12х+3+6=9 -7х 2) 4х+(2х-3у)=4х+2х-3у=6х-3у 3)(5а-3b) - (a+2b)=5a-3b-a-2b=4a-5b 4)9+5(x-1)=9+5x-5=14+5x 12x-6(3-2x)=12x-18+12x=24x-18
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