Что такое атмосфера и из чего состоит воздух

Другие предметы
Что такое атмосфера и из чего состоит воздух
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атмосфера — это газовая оболочка планеты. Этот газ состоит не из одного какого-то вещества, а из смеси разных. Смесь газов на планете Земля называют воздухом. И он поистине уникален. Воздух Земли преимущественно состоит из молекул азота (78%). Второй его компонент — это кислород, который составляет около 21% воздуха. Оставшийся 1% приходится на другие газы — это углекислый газ, озон, инертные газы. Также в атмосфере присутствуют пары воды.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как правильно написать мечтать об изобилии
Ответить
Русский язык
Всавьте предлоги о, с, у, для, к, в, перед в отрицательные местоимения. Придумайте и ??апишите с ним 4-5 предложений. Объясните правописание ни
Ответить
Физика
Автомобиль движется по дороге со скоростью 60 километров в час проехал по прямой 30 километров он повернул на 30 градусов и проехал еще 15 километр...
Ответить
Українська література
Розповідь про своє улюблене заняття (5речень)
Ответить
Математика
Два арбуза весят столько же сколько, одинаковых 6 дынь. Сколько весит один арбуз если две дыни весят 5 кг?Решить задачу двумя способами
Ответить