Что такое атмосфера и из чего состоит воздух

Гость: Гость:

Атмосфера — это газовая оболочка планеты. Этот газ состоит не из одного какого-то вещества, а из смеси разных. Смесь газов на планете Земля называют воздухом. И он поистине уникален. Воздух Земли преимущественно состоит из молекул азота (78%). Второй его компонент — это кислород, который составляет около 21% воздуха. Оставшийся 1% приходится на другие газы — это углекислый газ, озон, инертные газы. Также в атмосфере присутствуют пары воды.