Что такое атмосфера и из чего состоит воздух
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Что такое атмосфера и из чего состоит воздух
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атмосфера — это газовая оболочка планеты. Этот газ состоит не из одного какого-то вещества, а из смеси разных. Смесь газов на планете Земля называют воздухом. И он поистине уникален. Воздух Земли преимущественно состоит из молекул азота (78%). Второй его компонент — это кислород, который составляет около 21% воздуха. Оставшийся 1% приходится на другие газы — это углекислый газ, озон, инертные газы. Также в атмосфере присутствуют пары воды.
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