Всавьте предлоги о, с, у, для, к, в, перед в отрицательные местоимения. Придумайте и ??апишите с ним 4-5 предложений. Объясните правописание ни
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Всавьте предлоги о, с, у, для, к, в, перед в отрицательные местоимения. Придумайте и ??апишите с ним 4-5 предложений. Объясните правописание ни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У неё нет ручки и карандаша. О нём никогда не говорят плохо. С ней не всегда можно поиграть. Для него не найти подходящую обувь. К ним в гости никто не заходит в рабочие дни.
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