Автомобиль движется по дороге со скоростью 60 километров в час проехал по прямой 30 километров он повернул на 30 градусов и проехал еще 15 километров Какой путь пройдет автомобиль
Физика
Автомобиль движется по дороге со скоростью 60 километров в час проехал по прямой 30 километров он повернул на 30 градусов и проехал еще 15 километров Какой путь пройдет автомобиль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь-величина скалярная, равна сумме всех составляющих пройденных путей. L=l(1)+l(2) I(1)=30 км+15 км= 45 км
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