Автомобиль движется по дороге со скоростью 60 километров в час проехал по прямой 30 километров он повернул на 30 градусов и проехал еще 15 километров Какой путь пройдет автомобиль

Физика

Автомобиль движется по дороге со скоростью 60 километров в час проехал по прямой 30 километров он повернул на 30 градусов и проехал еще 15 километров Какой путь пройдет автомобиль

Автор: Гость