Арифметическая прогрессия задается формулой an=3n+5 найдите s8
Алгебра
Арифметическая прогрессия задается формулой an=3n+5 найдите s8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если an=3n+5, то a1=3*1+5=8 и a8=3*8+5=29, а s8=(a1+a8)*8/2= (8+29)*8/2=148. sn=(a1+an)*n/2
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